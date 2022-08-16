基隆市警察局2名員警與疑似流動陪侍女子至「銀河小吃店」深夜飲宴，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽，監察委員陳景峻、郭文東提案糾正基隆市警察局，並要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

監委指出，媒體在去年3月下旬報導，基隆警赴「銀河小吃店」與女子飲酒，感染新冠肺炎傳染給同事，導致基隆市警局調派困難，經陳景峻、郭文東調查，基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長汪俊麒於去年3月21日晚間勤中不假外出，邀約第二分局偵查隊長林學志與至「銀河小吃店」深夜飲宴至22日凌晨3時許，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽。

監委表示，汪、林2員當月勤務亦有多次異常狀況，所屬分局均未能確實掌握，顯見機關內部管理鬆散，單位主管未能落實管控所屬勤務，督察單位亦未發揮功能，認定基隆市警察局有督導不周之重大疏失。監察院內政及族群委員會於16日通過調查委員提案，糾正基隆市警察局，並要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

糾正案文指出，汪、林2員除前述深夜不當飲宴違紀情事，事發前，111年3月份勤務有多次異常狀況，未遵循勤務及報告紀律，所屬分局均未能確實掌握。基隆市警察局雖於行政調查後，追究汪、林2員違紀且規避疫調，及各級主管與督察考核監督不周之責任，調查處置尚稱明快，然仍宜持續深入檢討策進作為，以免再生風紀事件。

調查報告指出，「銀河小吃店」商業登記營業項目主要為菸酒零售及餐飲，事發前基隆市警察局3度實施臨檢並未發現店家有僱用陪侍女子坐檯之情形，故未以「可疑從事妨害風化場所」或「風紀誘因場所」列管，該店非該府產業發展處列管之「特定場所」。

監委發現，銀河小吃店並未限制顧客邀約流動陪侍女子坐檯，並提供酒類服務及設置視聽歌唱設備，基隆市警察局行政調查報告認定為出入顧客複雜之聲色場所，該局允宜針對轄內類此出入顧客複雜之小吃店，會商該府產業發展處共同研議宜否提列為「風紀誘因場所」或「特定場所」，加強查察防範風紀事件。