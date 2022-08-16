近期傳出許多到柬埔寨淘金，卻是騙局一場，甚至淪落變「豬仔」任人宰割的悲劇，讓不少藝人也看不下去發聲；有「華人電音教父」稱號的男星羅百吉，今（16日）在臉書透露自己上個月有被邀約，還說是「美金高薪」，他拒絕之後反倒是店裡的DJ和安管過去工作，讓他不免很是替他們擔心。

羅百吉近年把工作重心轉往大陸，本來常到各大夜店演出，還獲邀錄製節目《中國有嘻哈》，但受到疫情影響，工作驟減，本來和電音歌手王繹龍計畫舉辦巡迴電音演唱會，也只能喊卡延期；而羅百吉前段時間則在台北西門町開夜店，不時會在臉書分享舉辦活動的消息，呼朋引伴來自己的店玩，隨著疫情趨緩人潮也回溫。

羅百吉今（16日）在臉書透露自己上個月有被邀約，還說是「美金高薪」，他拒絕之後反倒是店裡的DJ和安管過去工作，讓他不免很是替他們擔心。(圖/ 取自中時資料庫)

不過，羅百吉今日有感而發地在臉書發文，貼出兩段夜店狂嗨的影片外，還有關於台灣人赴柬埔寨工作卻回不了家的新聞截圖，他表示自己上個月就有被邀約去當地工作，對方還祭出「美金高薪」的條件，但他還是沒去；羅百吉表示有好多DJ朋友，包括他店裡的DJ和安管都被以高薪請去柬埔寨工作，他直言「真是替他們擔心」，最後更脫口「還好（我）沒去」。

底下吸引不少網友好奇詢問，像是「為什麼都要去國外呢？」、「他們還好嗎？」，羅百吉也回應了，「他們（柬埔寨那邊）工作內容都號稱給高薪美金」、「有我有打去關心他。他說都很好。請放心」；有其他粉絲也幫去柬埔寨的DJ報平安，「解老大還是有打動態，看起來很平安，還有看到小澤元」。