SUNMAI BAR PARK2店推4款獨家啤酒，由左至右分別為酸民啤酒、滅火器啤酒、檸檬很派啤酒、冬瓜飆啤酒。（金色三麥提供）

多款台式下酒菜包含中港霸氣滷肉飯。（金色三麥提供）

餐飲、酒類都頗受各個年齡層喜愛的金色三麥，看準台中餐飲潛力，決定進駐當地PARK2草悟廣場，打造創意兼工藝感的酒吧「SUNMAI BAR PARK2店」，同時更針對台中人豪邁熱情性格提供無限自助續杯服務。

SUNMAI BAR PARK2店有以台中人氣伴手禮檸檬蛋糕發想的「檸檬很派啤酒」，還有發展自古早味飲料的獨家酒款，包含使用無添加冬瓜茶磚釀造的「冬瓜飆啤酒」、夏日消暑聖品青草茶風味的「滅火器啤酒」，還有精準拿捏金桔檸檬黃金比例的「酸民啤酒」，每款酒精度都低於5％，喝起來幾乎無酒感、苦韻微乎其微，讓人對啤酒徹底改觀。

除了不定期更新的獨家創新啤酒，現場調酒也大有來頭。「我是誰我在哪」用蜂蜜檸檬、伯爵茶酒的柑橘香氣，把伏特加、琴酒的濃烈悄悄藏起來，香甜順口得讓人不知不覺卸下防備。金色三麥更將「暗黑蜂蜜啤酒」進行蒸餾，調製出多款風味獨具的調酒，像是融合甜美黑莓與40％烈酒的「有關係都莓關係」，以及洋溢酸爽檸檬和小黃瓜清涼氣息的「涼身訂做」；如果想單獨嚐嚐這款40％蒸餾酒的勁道，深水炸彈「好Bomb調啤」附上的一杯shot，讓人充分感受腦袋輕飄飄感受。

而搭配酒款的下酒菜，SUNMAI BAR PARK2店推出一系列「新台味好料」，包含慢熬出濃厚湯頭的下酒型牛肉麵「酒速配濃味牛肉麵」；以煙燻龍眼熬製的滷肉燥搭配牛肉漢堡排；氣魄十足的「中港霸氣滷肉飯」也大受歡迎。SUNMAI BAR PARK2店特別規劃「Beer on Time靠杯鐘點站」自助打酒專區，提供一小時內無限暢飲方案，提前預約可一次喝遍酒吧內每一款生啤；此外，現場大螢幕還會累計當日啤酒即時銷量，累計酒量達標立即招待現場每人一杯啤酒。

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