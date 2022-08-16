共享機車品牌WeMo Scooter今（16）日推出子品牌 WeMo RenTour，未來共享運具不但可跨品牌，還可跨汽、機車、電動單車等多元運具，首站將在金門同步開放預約租借服務。

WeMo Corp.董事長吳東明表示，智慧車聯網技術與服務是 WeMo 的核心，「我們要做的不只是Bike-sharing，而是Solution Provider Solution Sharing !」WeMo RenTour橫跨多元運具服務，並成為傳統租車業者數位轉型的重要推手。

WeMo Scooter創辦人暨副董事長吳昕霈提到，近年台灣ESG意識受到國際間提倡抬頭，共享運具風氣盛行，WeMo Scooter 已邁入第7年，現階段希望邀請各交通、運具、科技電信等領域業者一起共創雙贏，打造全新智慧車聯網生態圈，讓綠色共享運輸成為城市生活的一部分。

WeMo RenTour發布記者會現場宛如小型車展，秀出將於平台上線供民眾租借的運具：WeMo Scooter光陽 Candy 3.0、中華eMoving Shine、Hyundai IONIQ5，國際電動腳踏車品牌Tern Bicycles也同台亮相。知名租賃業者小馬租車預計年底也將加入。

WeMo Scooter 新任執行長劉于遜強調，疫情期間觀察到大眾交通習慣及需求的改變，也預估到觀光旅遊市場在後疫情時代急速回溫。

民眾只要在WeMo APP開啟「RenTour旅途」介面，就可預約目的地的多元交通工具。即日起凡是在WeMo APP輸入活動碼「一鍵遊金門」，並在期限內完成騎乘WeMo Scooter或WeMo RenTour一趟，就有機會抽中「台灣金門來回機加酒，再加WeMoRen Tour服務」暢遊金門，活動到 8月底，詳情見官網(https：／／www.wemoscooter.com／rentourfreetrip)。