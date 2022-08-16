港股16日呈先高後低，收盤失守兩萬關，全日受到外電消息牽動。

恒指開該66點，報20,107點，最多曾升132點，高見20,173點，但重磅科技股回落，早盤僅升22點。午後市場傳出騰訊或出售美團持股，拖累後者股價急劇波動，恒指曾跌378點，見19,662點全日低。尾盤跌幅略收窄，最終恒指收跌210點或1.05％，報19,830點。

國指跌86點或1.27％，報6,727點；科指跌87點或2％，報4,221點。大盤全日成交急增至986.96億港幣。

焦點股方面，美團曾跌11.8％低見159.5港幣，收盤跌9.1％報164.5港幣，為表現最差藍籌，成交居首達111.9億港幣。

成交第二大是騰訊，升0.9％報303港幣。

此外，據報大陸擬全額擔保助房企發債，大陸房產股及物管股急升。碧桂園服務飆15％，為表現最好藍籌；龍湖亦升12.4％。