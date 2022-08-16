監察院16日指出北市有2間補習班長期違法經營幼兒園，北市教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，對此，教育局表示，會對補習班嚴格查緝，加強稽查人員教育訓練，強化蒐集各類事證的能力，防堵三類業者「跨域」提供服務，保障兒少權益。

教育局表示，目前補習及進修教育法並無限制補習班招收學生的年齡層，也因幼兒園管理法對外語教學與聘僱外籍教師的限制，讓國內幼兒美語教學及外籍教師僅存於補習班，但若補習班招收6歲以下幼兒，全日收托，從事幼保服務，經查屬實，將視同未立案幼兒園，依據幼教法裁罰。

教育局指出，補習班也與兒童課後照顧服務中心（俗稱安親班）有差別，課後照顧中心可供餐、照顧國小學童休憩、收取餐費，但不得從事單科教學；補習班可從事單科教學，但不得主動供餐、收取照顧月費。補習班從事「兒童課後照顧服務」認定方式，採多元蒐證，例如廣告、市招、服務、收費項目、現場是否設有廚房等具體事證研判，難以單一行為認定。

教育局表示，近年積極查緝從事非屬補教業務的補習班，視同未立案機構，依據幼教法或兒少福利保障法重罰，2016年至今每年總計裁罰金額依序為2016年60萬、2017年為48萬、2018年為174萬、2019年132萬、2020年為286萬元。

教育局表示，現行法令區分為三類機構，學生依據需求於不同時段安置於三類不同機構，才會有監察委員形容的「台北市○○短期補習班…申請短期補習班、幼兒園、課後照顧安親班及實驗教育等數個機構名義，讓學生在數個機構間游走移動，以規避管理法令…等情」，家長無所適從，同時造成稽查困難。

教育局指出，教育部多次召開會議研商修訂法令，適度鬆綁幼兒園相關管理規定，並研議整合補習班與課照中心，針對招收12歲以下學生的補習班，研訂設施設備、人員資格等標準，以解決各類機構業務重疊亂象。

教育局強調，將於教育部修法完成前，對補習班嚴格查緝，加強稽查人員教育訓練，強化蒐集各類事證的能力，區辨「補習教育」、「教保服務」與「課後照顧服務」，防堵三類業者「跨域」提供服務，以符合現行法令規定，保障兒少權益。