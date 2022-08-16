中秋將近月餅禮盒種類百百種，除了口味好吃，包裝設計也是大家注重的環節，近年環保意識抬頭，新東陽今年就推出茶托盤上蓋設計的禮盒，讓禮盒還可以再利用收納茶具或小物，民眾中秋送禮、收禮同時還可以為環境永續近一份心力。

新東陽延續去年好評的月餅結合茶葉的禮盒，今年更加入環保概念，推出環保友善概念禮盒「朗月詠茗」，禮盒的上蓋可再利用做為茶托盤，禮盒外盒可拿來收納茶具或小物。內容物有新東陽獨家開發「廣式香菇微藻月餅」，傳統經典廣式餅皮一口咬下後有微藻清爽的香氣，又能展現豆沙的甜味，是今年最獨特的植物肉月餅，另外還有豆沙蛋黃酥、廣式酒釀桂圓小月餅，多種口味讓您一盒都能品嚐。

除了月餅還有搭配最具代表性的「日月潭紅玉紅茶」、「東方美人烏龍茶」兩款台灣茗茶，「日月潭紅玉紅茶」來自南投魚池鄉，茶香具有天然肉桂香以及淡雅薄荷香，久泡也不苦澀；「東方美人烏龍茶」又名白毫烏龍茶，琥珀色的茶湯帶有獨特的熟果香和蜂蜜香氣，與月餅一起品嚐訴求解膩。