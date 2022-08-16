年底九合一選舉將屆，不只出現最美政治新人陳紫渝，連前男團成員也要加入南港區選戰。現年30歲的「TOP男子漢」前成員李宜柏，15日晚間貼出選舉照，正式競逐北市南港區里長，被媒體封為「最帥里長參選人」，引起星友留言支持，不料卻被酸民狠嗆「好醜」，讓李宜柏無奈喊：「我母親也會使用臉書」。

日前藝人李宜柏在個人粉專宣布，將競選南港區成福里長的震撼彈，並貼出一張形象陽光的選舉照，可見他穿著白色短襯衫配牛仔褲，一手抱著籃球，另一隻手緊緊握拳、擺出勝利姿態，一身充滿健康、活力感，而李宜柏的貼文配文也直言：「我知道大家都很忙！讓我來替大家服務吧。」並請大家不吝賜票。

哪曾想，有酸民得知李宜柏參選里長，結果對李宜柏本尊狠嗆：「好醜」，讓他打下102字留言回覆，「謝謝你的指教，只是我沒有得罪你，不知道為什麼你罵我。我母親也會使用臉書，我想她看到這篇言論會很難過」，李宜柏更表示，有去看網友的社群主頁，發現也是一名籃球愛好者，因此認為應能彼此了解才是。

李宜柏曬出選舉圖，證明欲參選的決心。(圖/李宜柏 FB)

最後，李宜柏也大器透露，「不知道是不是讓你不開心了，如果批評我，你會快樂，祝福你謝謝！」一段話打得心平氣和，想不到該酸民不僅不願放過，甚至再度留言狠酸：「啊我就覺得不帥啊」、「標題下很懶(爛)」，在網路口吐惡言、絲毫不肯饒人，不過李宜柏也展現高度回覆：「這是你的自由」，無奈結束對話。