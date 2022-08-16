新北地檢署今年6月發動搜索，調查北台灣員警集體收賄案，員警涉勾結代辦業者，開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，重新領牌上路。檢方昨日執行第二波搜索，前往新北市6處警局，約談10名員警、7名業者，新北地院今裁定羈押禁見3警、1名白手套業者。

檢方昨日指揮新北市調處、新北市警局，兵分12路搜索三重警分局警備隊、樹林警分局三佳派出所、樹林派出所、三多派出所、汐止警分局社后派出所、新北市警局保安警察大隊第三中隊，約談10名員警、7業者以及1證人。

連夜訊問後，檢方諭知樹林分局樹林所張錦上、三重警備隊楊超景和榮脩雲、劉姓白手套業者聲押禁見，4人今均被裁定羈押禁見，另外，樹林分局三多所黃裕翔、李銘杰、劉洛瑋、林忠潁，以及樹林分局山佳所李彥宏、汐止分局社后所董冠延、保安警察大隊第三中隊呂健玄分別以10萬元交保。

對此，新北市警局長黃宗仁表示，本案是本局自檢肅清案件，對於相關員警涉案感到極為痛心，遭羈押的3員警立刻依法停職，另交保7人將依偵審結果從重懲處，單位主管立即撤換，後續將嚴懲追究歷任主(官)管考監責任。

檢調發現，汽車租賃業者擔憂顧客駕駛汽車違規，車牌遭吊扣，便與代辦業者合謀鑽法條漏洞，由代辦業者將吊扣車牌的車輛開到固定路段，讓配合員警開罰單，將吊扣牌照加重處分變為吊銷，繳清罰款重新領牌上路，減少損失。

據了解，新北市警局去年8月就發現有員警涉嫌與業者合謀，收取每輛汽車數萬元的賄款，開出上百張罰單，不法獲利破百萬元，去年主動報請檢方偵辦之餘，也積極清查內部人員，本次遭約談的員警皆由警局自清，提交名單給檢方。