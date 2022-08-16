多位議員報考客語初級認證。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

客委會公布推動客語為通行語成效評核成績，苗栗縣政府拿下優等佳績，另有11個鄉鎮市公所獲得優等及佳等。縣府16日舉辦「𠊎講客-苗栗就係慶記者會」，苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚推廣有功的績優單位及個人。她表示，苗栗縣政府能連續4年拿到優等佳績，感謝各單位努力推動，希望有更多生力軍加入講客行列，共同營造客語友善環境，展現苗栗客家力。

苗栗縣政府拿下客委會110年推動客語為通行語成效評核優等4連霸，為今年全國唯一獲優等的縣市外；鄉鎮市區公所組，優等有三義、頭屋、苗栗及公館，佳等有大湖、西湖、銅鑼、南庄、獅潭、頭份及三灣，縣內共計12個單位獲獎及總獎金高達1240萬元均全國第一。

議長鍾東錦今年帶領議員報考客語初級認證，通過認證的包括鍾東錦、議員孫素娥、曾玟學、鄭碧玉、余文忠、韓茂賢、陳碧華、林寶珠、黎煥強、陳光軒及西湖鄉長高阿賜等通過初級認證，而楊恭林議員則於100年通過饒平腔中級認證。

另，南湖國小邱慧玲校長、中興國小李國海校長、西湖國民小學附設幼兒園羅秋雲教保員、黃欣怡主任獲客委會110年度推動客語教學語言者獎勵及增能實施計畫個人獎。西湖國小附設幼兒園、頭屋國小附設幼兒園、銅鑼國小、僑育國小及南湖國小獲客委會110年度獎勵推動客語教學語言學校實施計畫校園獎。公館鄉私立小木偶幼兒園獲客委會110年度客語沉浸式優良教學模組甄選活動甲等獎。

姍姍舞藝坊在記者會中帶來「歡喜的細人仔」客家舞表演，為活動揭開序幕，客委會副主委鍾孔炤、苗栗縣副縣長鄧桂菊將內容以客文書寫的獎狀，頒發給得獎單位及個人，肯定他們對實踐客語以及推廣客語的努力與用心。

會中也頒獎表揚客家文學作家甘耀明以新長篇小說「成為真正的人」，獲得香港第九屆「紅樓夢獎」首獎，實為苗栗客家之光，他從小在苗栗長大，將客家元素作為作品養分，創作優秀作品獲得評審青睞，期望他透過文字魅力讓更多人看見客家。

副縣長鄧桂菊表示，在各機關努力推動客語的用心之下，可以發現在搭公車或買菜的過程中，都有許多人願意說客語，這些就是打造「客家就係生活，生活就係客家」的成果，縣府也持續與國營事業、民間企業等公私協力推廣傳承客家語言及文化，營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

客委會副主委鍾孔炤指出，苗栗在推動客語為通行的表現是全國最好的縣市，希望明年比今年更進步，由於客家話要透過中央與地方一同努力打拼，不管縣府還是議會，大家共同傳承客家話，有客家話，客家文化才能夠繼續傳承，苗栗也是給其他縣市學習的好地方，期待在大家共同努力下，客家話與客家文化能開枝散葉，代代相傳。