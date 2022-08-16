1032路線公路客運長期虧損，業者與地方協調減短路程。（議員蔡旺璉提供／陳彩玲基隆傳真）

1032路線客運22日起縮短站點。（議員蔡旺璉提供／陳彩玲基隆傳真）

往返基隆、板橋1032路線公路客運長期虧損，基隆客運原規畫於去年申請不續營，經基隆市政府、地方與業者協調下，改採取減短路程、加密班次，盼改善問題。基隆客運表示，22日起路線縮短為基隆到南港，並增加4班次，將先試辦3個月，視民眾需求調整。

1032路線行駛省道及市區道路，橫跨基隆、台北、新北3縣市，總計97個站點，是基隆七堵、百福通勤族往返雙北的交通運輸工具之一。基隆客運表示，1032路線於2、30年前是黃金路線，自從捷運開通每況愈下，一直到雙北推出1280定期票，公路客運被排除在外後，失去市場競爭力。

去年基隆客運不敵長期虧損，規畫提報不續營申請，但基隆市政府及地方認為，許多七堵區通勤族仍搭此班車次前往汐止、南港地區，市民仍有需求，盼提出優化方案，不要斷然停駛。經市議員蔡旺璉、蘇仁和協助下，業者改採取減短路程，22日起終點站從板橋縮短至南港，並新增南港轉運站西站，另加密班次，由每日8班增加至12班。

蔡旺璉指出，搭乘該路線前往松山及板橋人數不如以往，大多只到汐止、南港地區，導致營運不佳，為避免路線停駛，與基隆客運、交通部協調，希望透過縮短路程，節省耗油量、時間，最終大家達成共識，22日起將試辦3個月，盼市民多宣傳、搭乘，讓業者看見使用需求。

基隆客運坦言，站點縮短後，仍會持續虧損，只是壓力比以往減少許多，他提及，續營路線許可證一次發放5年，未來會持續營運、自負盈虧，試辦期間會視民眾需求及損失，優化、調整路線，日後也希望公路總局能提出相關補助。