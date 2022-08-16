苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天16日新增新冠肺炎本土確診765例，其中男性387人、女性378人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬3015人，人口占比確診率達19.25％。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心公布目前國內12歲以下兒童重症共167例，包括27例腦炎、97例MIS-C、27例死亡。打疫苗可以降低兒童重症發生，因此呼籲家長攜帶幼兒前往合約醫療院所施打疫苗。

幼兒莫德納疫苗為打2劑、間隔4周即可打；未來幼兒BNT疫苗到貨後，則須打3劑，1、2劑間隔至少4周，2、3劑間隔8週，總共是12周。故如要對抗此波BA.5的疫情，提醒家長們現在即可攜帶幼童接種莫德納疫苗，目前評估安全性也相當良好。

徐耀昌縣長表示，目前已經規劃幼兒BNT疫苗施打計劃，如獲疾管署配撥疫苗通知，將盡快公告施打時程規劃，請家長放心。叮嚀鄉親本縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維護自我防護力。