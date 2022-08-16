現正值文旦採收期，有台南柚農反映受到中國大陸禁令的影響，導致文旦目前銷售未如預期。對此，台南市長黃偉哲今（16）日就在臉書上邀請民眾手刀訂購文旦，甚至曝光自己穿上一身「柚農服裝」的照片，更於電視購物頻道直播，為台南文旦推銷助攻，網友們看完後紛紛留言「這張照片也太可愛了」，引發討論。

黃偉哲在臉書上PO出一篇「今年最早文旦線上開賣！」的文章表示，「每年此時就是吃文旦的季節，尤其麻豆是全台最大文旦柚產區，像蜂蜜柚子茶禮盒、蜂蜜柚子風味爆米花、柚子洗沐禮盒、柚子沾醬油...各種文旦柚好物，都是中秋送禮好選擇」，黃偉哲也強調「風味濃郁、甜度也會提高，今天下午我在東森購物台直播，邀請大家一定要手刀訂購，挺農民、挺台灣」。

黃偉哲也在今日下午於電視購物頻道直播，為台南文旦推銷助攻，而臉書上的照片讓許多網友紛紛炸鍋，留言表示「認不出來是市長！」、「好萌」、「市長，這張照片也太可愛了」、「可愛的市長」、「真是抵擋不住的『柚』惑」、「市長怎麼那麼可愛啦」。