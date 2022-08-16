許富凱參與《娛樂超skr》200集特別企劃。（民視提供）

許富凱為流浪狗洗澡。（民視提供）

許富凱為流浪狗洗澡。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》將迎向200集，主持人小鹿、阿甘、郭貼（謎之小姐姐）邀請金曲台語歌王許富凱一起到新北市板橋動物之家擔任一日義工，透過闖關遊戲幫流浪動物贏得加菜的罐頭及飼料，並推廣「領養不棄養」。許富凱表示，一走進動物之家就發現這邊環境很好，動物居住的場域跟活動場域都很乾淨，感受得到志工們平常的用心。

許富凱表示，平時就非常關心動物相關議題，知道200集的企劃內容，要幫毛小孩贏得罐頭跟飼料，特別排除工作在七夕情人節當天，和《skr》一起完成這個有意義的任務。被問到三個關卡，哪一個最難，許富凱說因為自己有養貓咪，也有跟寵物相處的經驗，所以不管是「餵貓咪並自拍」，或者「幫小狗洗澡」，對他來說都是小case。

主持人小鹿很感謝許富凱一整個午後都陪伴毛小孩，也透過節目呼籲觀眾投入志工服務，毛小孩可藉由志工近距離互動接觸傳遞溫暖，降低對人類戒心與躁氣，增加被認養機會，並獲得幸福安居的機會。