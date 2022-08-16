由於煤炭和其它大宗商品價格上漲，必和必拓集團(BHP Group)周二公布豐厚的獲利；同時未完全排除進行第二次收購；該集團此前宣布以60億美元收購澳洲礦業公司OZ Minerals，但未獲成功。

該全球市值最大礦業公司公布截至六月底的財年獲利為年增26%，達到213億美元，為自2011年以來最高紀錄，超出預期。

必和必拓在倫敦的股價目前上漲4.4%，為2335英鎊。

必和必拓目前資金充裕，也更加靈活。該公司現在重新開始尋找收購機會，並於8月8日提出以83.4億澳元(約合58億美元)收購銅鎳礦商OZ Minerals，這是該公司一年內第二次發起收購行動。然該收購報價最後遭拒絕。

關於對OZ Minerals是否發起第二次收購，執行長Mike Henry沒有置評，僅表示，擁有該家企業是很好的，但是並非是必須擁有的。

煤炭業務的提振，推進了獲利表現。在烏克蘭戰爭爆發之後，煤炭價格大漲，創下歷史新高。必和必拓表示，業績表現反映出煤炭和銅價的上漲，以及集團有紀律的成本控制。