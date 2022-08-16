麥當勞「蕎麥焙茶冰炫風」單點65元。（麥當勞提供）

韓式炫風持續吹襲！麥當勞先前推出「經典甜辣韓風炸鷄腿」後，下半年再推新品「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，17日起至9月27日限定推出，以先烤後炸、高溫鎖汁的在地嚴選帶骨鷄腿，包裹韓國直送「正宗蜂蜜蒜香醬」，大口咬下，享受蜂蜜、奶油及蒜香交織而成的正韓風味；另有全新「蕎麥焙茶冰炫風」同步開賣。

「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」可搭韓國直送「不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬」，由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成的獨特醬汁，入口先感受到蜂蜜的濃郁風味，尾韻則有著淡雅的奶油及香蒜香氣，與香嫩多汁的麥脆鷄腿完美融合。單點140元；地瓜套餐208元。

麥當勞也推新口味冰炫風，全新上市的「蕎麥焙茶冰炫風」採用花蓮玉里的黃金蕎麥粒與來自日本的香韻焙茶粉，豐富多層次的美味，另全新包裝設計大玩色彩遊戲，把經典冰炫風變得更潮，單點65元。

麥當勞歡樂送「深夜食堂」營業中，第二彈優惠登場，17日至9月27日期間，晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，深夜食堂雙人套餐（2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大包薯條＋2杯$38冷／熱飲）享8折優惠，只要288元。另同期間內於購物車頁面促銷優惠碼處輸入優惠碼「FREE」，即可享10塊麥克鷄塊或中杯經典那堤（二擇一）產品買一送一。