桃園市紅毛港聖母宮13日晚間辦普渡「送王船」釀3死1命危意外，主辦的魏姓副宮主，也是宮廟實際負責人依5萬元交保；不過1名15歲死者的姊姊上網發文控訴，該名魏姓副宮主是「假藉神明旨意」要孩子扛轎下水，事發後孩子還未尋獲，魏男還直接回家大睡，認為魏男沒說出真相，家屬無法接受。

自稱死者姊姊的網友在臉書「爆料公社」發文，該名魏姓副宮主事發當下，遺體都還沒有尋獲，就先回家呼呼大睡，而罹難的孩子事前有告知不下水，該副宮主則「假傳神明旨意」要求下水，原PO怒批「請問接了什麼旨可以讓你肆意決定？三條人命，當作玩笑嗎？」要求對方還出公道、說明真相。

1名死者的姊姊上網發文控訴，該名魏姓副宮主「假藉神明旨意」要孩子扛轎下水，事發後還回家大睡，認為魏男沒有說出真相。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名死者的姊姊上網發文控訴，該名魏姓副宮主「假藉神明旨意」要孩子扛轎下水，事發後還回家大睡，認為魏男沒有說出真相。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說死者被打撈上岸時全身是傷，而該名魏姓副宮主事後以5萬元交保，原PO說該副宮主稱是煞氣導致，還稱送煞不是他負責的事，但原PO說退潮時海沙易陷，他們不知道嗎？認為該副宮主敢掛匾就要有能力承擔一切，而不是一直推拖，「我們視如己出的孩子在你的無知有趣疏忽下走了」。

檢警調查，該活動是由27歲魏姓副宮主和27歲陳姓死者共同發起，12男7女13日晚間驅車前往，在距新屋區漂流木公園800公尺外沙灘集結，全程未穿救生衣，因大浪襲擊釀悲劇；不過魏男事後一度滿臉愧疚，等候相驗時潸然淚下，檢方認為他應注意而未注意，訊後依過失致死罪嫌諭知5萬元交保。