去年鳳梨等水果銷陸受阻，今年石斑魚、竹莢魚、白帶魚等再因防檢疫為由遭對岸暫停輸入，因此大量魚貨油外銷轉內銷。根據漁業署統計，今年整體魚貨價格上漲5-10％，但石斑魚(龍虎斑)、台灣鯛卻反跌10％，待進入產季後，價格仍有起伏。

漁業署今(16)日舉辦「漁業嘉年華中秋海鮮饗宴記者會」，漁業署長張致盛指出，今年的魚貨普遍價格較去年高5-10％，但像石斑魚(龍虎斑)今年產地價每公斤200.8元，去年每公斤為223.4元，跌幅10.1％；台灣鯛產地價每公斤52.3元，去年為57.7元，跌幅9.4％。

而漲幅最高的為白帶魚，今年每公斤平均價161.4元，去年113.9元，漲幅41.7％，張致盛表示，白帶魚屬於沿近海捕撈魚種，雖然9月開始就有白帶魚，但漁汛期會在每年12月，所以目前量少價揚。

此外，海洋捕撈的漁獲量並不是很平穩，以魷魚為例，去年魷魚捕撈量14.4萬公噸，今年卻不到6萬公噸，這些都會影響短期的魚價。

外界質疑，面對大陸暫停我漁產輸入時，外銷轉內銷是既定方向，內銷是否還有成長空間？張致盛表示，近兩年魚貨進出口比值相當相近，代表國人在魚貨消費仍有成長空間。