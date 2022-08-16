中共本月初連續數日實施圍台軍演，引發國際關注。淡江大學整合戰略與科技中心研究員楊太源表示，中共本次軍演旨在單方面主導台海力量，且籌備已有半年之久，是展示包含軍事、外交、經貿及認知作戰等在內的「多元化作戰手段」。

長期研究解放軍戰略戰術的楊太源，昨（15）日於台北論壇「台灣安全講座」以「從開源情報分析共軍於台灣周邊海域的軍演」為題發表演講。楊太源分析，本次軍演的指導思想包括：「對台決戰決勝」、「應對此次台海危機」、「制衡外軍干預」，而真正的重點是「落實台灣海峽非國際水域」以及「全面打破海峽中線默契」。

楊太源指出，演習目的首先是想把過去中美共管台灣的局面，轉變為由中共單方面主導，其次是威懾台獨、制衡外軍，第三是保持台灣海峽解放軍軍力的存在。

楊太源說，中共落實台灣海峽「內水化」蓄積已久，只是利用這次美國眾議院議長裴洛西訪台事件作為引爆的藉口。所以，這次軍演事實上並不是一個應急方案，而是長期規劃的計劃性作為。他研判，中共大約在俄烏戰爭爆發後就已經啟動這次軍演的準備工作，籌備時間大約已有半年。

楊太源認為，本次圍台的真正目的是將台灣周邊海域複製釣魚台海域模式，長期在台灣24海浬周邊移動。他說，我國船艦大約只有40餘艘，相對於中國大陸的160餘艘，以及4、5倍於我空軍的戰機數量，未來國軍將必須隨時應對龐大的軍事壓力。

從本次中共發射的導彈來看，楊太源分析，「導彈結合火箭炮」將是共軍未來對台攻擊時的主要運用模式。他指出，台灣與大陸距離最近的地方是新竹南寮到福建平潭，約67海浬；最遠處是高雄，大約400海浬。未來PCL-191遠程多管火箭砲大量部署後，「基本上西部大概就掛了」。他認為火箭砲比導彈對台灣威脅更大，整個台灣都在它的射程範圍內。

楊太源表示，中共此次圍台軍演，是演示了一次包含法律、軍事、外交、經貿、國族認同以及認知作戰在內的「多元化作戰手段」。他強調，綜觀中國大陸此次軍演，影響最大的是認知戰、外交戰以及網路戰。未來兩岸關係若繼續惡化，台灣會面臨更艱難的情況。