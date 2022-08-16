日盛金控董事會16日決議通過上半年合併財務報告，累計稅後盈餘15.96億元，每股稅後盈餘（EPS）0.42元。

日盛金上半年財報顯示，累計利息淨收益19.45億元，淨收益48.87億元，稅前淨利18.85億元，稅後盈餘15.96億元，基本每股盈餘0.42元。

日盛金控上半年止總資產3,401.8億元，總負債2,881.65億元，歸屬母公司業主權益519.72億元。

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