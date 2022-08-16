名模蔡淑臻轉型當演員，2020年憑《噬罪者》獲得金鐘獎最佳女配肯定，今年主演兼製作的電視劇《村裡來了個暴走女外科》，在網路上獲得好評，收獲許多肯定評價，蔡淑臻今（16日）在社群平台分享起床素顏照，狀態非常好，讓網友問：「為什麼可以這麼漂亮」。

蔡淑臻今（16日）在Instagram發文：「今早拍的照片，用起床獅子頭孝敬大家～」，她說距離上次醫美已經6個月，因為工作上的時間安排，沒辦法在近期施打，心裡有一點沒安全感，希望臉蛋可以在拍攝代言作品時維持最佳狀態，不過幾個代言的拍攝時間通通擠在一起，讓她有點苦惱，不過蔡淑臻俏皮地說：「但是這幾天⋯我看看自己狀況⋯咦？？？還不錯耶」，蔡淑臻大方分享：「全臉加脖子皆有施打～兩頰最在意的嘴邊肉也還乖乖，淺層皮膚的亮度也都還在，頚紋還淺淺的⋯」，她分享自己的經驗，做完醫美大概兩個月後，狀態會越來越好，每天都比前一天漂亮。

蔡淑臻釋出起床照，畫面中她還躺在枕頭上，素顏模樣和化妝後沒有明顯不同，反而更顯年輕，她的肌膚自帶柔光效果，看不出皺紋和毛孔，就像水煮蛋一樣光滑，一雙電眼望向鏡頭，完全看不出來已經47歲，駐顏術很厲害。不少粉絲驚呼：「漂亮到不行」、「為什麼可以這麼漂亮」、「素顏最美」、「大三學妹！是大三學妹！學妹妳通識課修過了沒！」、「哪位少女，這麼水」、「好美好自然」、「認真是18歲吧」。