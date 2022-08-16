通膨及俄烏戰爭影響需求，PCB廠瀚宇博(5469)及精成科(6191)保守看待下半年，瀚宇博德總經理姜振文表示，下半年將努力與上半年持平；精成科總經理賴偉珍則表示，第3季及第4季旺季不旺，下半年與上半年持平是挑戰，不過我們在成本費用管控做得相當好，盡力穩定毛利率及營業淨利率。

華科集團旗下瀚宇博德及精成科今天舉行聯合線上法說會，全球逐漸走出新冠肺炎疫情陰霾，PC/NB疫情紅利消失，加上通膨升息及俄烏戰爭衝擊，PC/NB等電子產品面臨高庫存去化，連帶瀚宇博德及精成科下半年營運展望趨於保守。

姜振文表示，下半年黑天鵝因素包含疫情變化、俄烏戰爭、通膨等，都會導致需求下滑，目前客戶都在消庫存，旺季不是很旺，但會比上半年旺一點，從市況來看，預期明年第2季有機會看到回升。

儘管下半年旺季不旺，近幾年瀚宇博積極朝產品多樣化發展，非NB產品增加，降低了NB下滑對公司營運的影響，姜振文表示，公司未來以伺服器及網通列為發展重點，積極擴充伺服器與網通生產動能與技術，希望伺服器及網通產品佔比從10%到15%拉升至20%，車用產品則以電動車相關為主，佔比約5%到6%，至於NB產品維持在30%到35%，並以高階NB為主，公司亦將減少TV等消費應用，希望降至15%以下；公司將積極運用集團優勢，降低客戶供應鏈風險，目前公司8個廠區服務不同的客戶及不同產品，定位明確可望各自發揮優勢。

賴偉珍表示，精成科主要業務在PC跟汽車，PC部分因過去兩年疫情紅利過後反轉，目前關注在庫存去化，受總體經濟環境不穩定及缺料影響，庫存去化會比預期長，第3季仍在調整；車用部分需求仍在，但供應鏈不順暢是造成車用產量低，全球汽車一年銷售約8000萬輛，需要更換約1.2億輛，2022年車用晶片緩解後有助拉升至8400萬輛，電動車亦有望突破到千萬輛。

針對法人詢問四川限電停工影響？賴偉珍表示，最近高溫致使限電零星在各地發生，四川重慶廠房也受限電要求，未來7天到10天，我們廠區白天配合政府限電，調配產能到夜班生產，可以基本滿足客戶需求，但客戶拉貨狀況要謹慎觀察，整體來看影響不大。

賴偉珍指出，由於下半年景氣沒有那麼樂觀，我們是蠻保守的態度，第3季及第4季旺季不旺，我們努力降低庫存及費用，維持穩定現金流，我們在成本費用管控做得相當好，將盡力穩定毛利率及營業淨利率。

精成科也持續強化供應鏈區域化，提高海外生產據點產能，賴偉珍表示，EMS配合美中貿易戰在馬來西亞設廠，PCB在當地也有一個廠，產能約25萬呎，今年預計再擴充30萬呎，目前正在蓋廠，預計明年底、後年第1季完成。