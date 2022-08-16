南投縣政府打造埔里鎮鯉魚潭新風貌，營造「哲學步道」藝術亮點，將發展為夜間遊憩魅力新景點；福興溫泉區親子共融公園，及能高瀑布景觀改善工程同步推動，加上重鋪市區路面，總共將投入約1億元經費建設埔里鎮。

林明溱16日到埔里鎮會勘行程，由立委許淑華，縣議員黃世芳、林芳伃、王彩雲、陳宜君、葉仁創等人陪同。

針對鯉魚潭風景區，縣府觀光處提出再造環潭遊憩共融新空間、規畫夜間燈光藝文水舞秀等具體優化方案，包括潭區環境及設施更新美化，增設舞台、步道照明等遊憩設施，同時改善入口意象、藝術設施、停車空間、親子無障礙廁所等公共設施，將由縣府自籌6400萬元建設。

林明溱表示，鯉魚潭擁有柳堤、玉觀音像及鯉魚穴、龜穴、蝙蝠穴等景點，將於潭中建構 3D噴泉，展現絢麗且具震撼力的音樂水舞秀；未來如能打通鯉魚潭與虎頭山的連絡道，並在市區引進BOT民間投資的觀光單軌列車，同時結合南投燈會在鯉魚潭舉辦水上燈會，讓埔里留住夜宿遊客，將福興溫泉開發帶來的觀光效益極大化。

「哲學之路」健行步道，全長約3公里，連接地母廟到天旨宮附近，生態資源豐富，經立委馬文君、許淑華爭取交通部觀光局600萬元補助，加上縣府自籌200萬元配合款；林明溱指出，此次投資800萬元整建哲學之路，更結合在地藝術家，包括陽荷、蔡友、周欣慧、劉奕瑛、許民盛及文化局長林榮森等人揮毫的詩句，帶領遊客走入哲學意境。

林明溱表示，近期將投資1200萬元，在福興溫泉區建設親子共融公園；能高瀑布景觀改善工程經費800萬元，還要斥資750萬元，重鋪埔里鎮市區中正路總長950公尺的路面。