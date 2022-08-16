護國神山拱手讓人？美國推動《晶片法》，總統蔡英文鼓掌表示贊成；對此，前立委蔡正元今(16日)在《大新聞大爆卦》節目指出，全世界都認為《晶片法》是用來肢解台積電，台積電的高階晶片廠如果出走，最終結果就是台灣失去護國神山，所倚仗的國際競爭優勢將被英特爾（Intel）打垮。

蔡正元指出，「蔡英文竟然公開講說，她為美國的《晶片法》鼓掌，提供台灣的投資機會。我說蔡總統啊，妳是不是還陷在林智堅那個論文門裡面，無法爬出來？妳的腦筋怎麼回事啊？那個《晶片法》全世界所有財經界的人都認為，就是要肢解台積電用的嘛！」

「大家都很清楚，為什麼？」蔡正元強調，「台積電的工廠，大家都以為它做高階晶片，其實是錯的，台積電有做中低階晶片的廠，目前還在，而且還蠻賺錢的；如果今天美國是要我們把中低階的廠移到美國去生產，那我也給妳鼓掌，我也舉雙手贊成，就像中低階的廠移到中國大陸去生產一樣，何樂不為？但現在美國不是耶！美國要妳把高階的給我移到美國來設廠。」

蔡正元表示，「張忠謀也講過，高階晶片的廠是要工程師一天三班才弄得出來的東西，不像那個中低階的廠，比較簡單一點，我們技術夠成熟了，用個手指頭就可以營運了，不太一樣的東西啊，所以這種中低階的廠移到海外，對台積電的生存是沒有什麼影響的；但是高階的廠移到任何地方，離開台灣的話，不只張忠謀的憂慮會成真，因為即使是高階的廠，沒有磨個十年的話，也沒有辦法把成本壓到很低嘛。」

「現在因為台積電獨門一家，所以能夠賺大錢。」蔡正元強調，「如果哪一天讓三星也搞出量產的3奈米，如果Intel也搞了起來，怎麼搞起來？就把台積電搞到美國去，然後美國商務部動不動就來巡視，要這個資料、要那個資料，要過沒有？要過了啊！然後你派了很多工程師到美國去，就近它就把你挖走，那好了，你能怎麼樣呢？那台積電的競爭力就被Intel打垮了。」

蔡正元表示，「我要說句不客氣的話，蔡英文去捧這個《晶片法》，說什麼鼓勵投資，簡單講就像以前台語有一首歌曲，叫〈為著十萬元〉，就像養母把女兒送入火坑一樣，妳不是就是那個養母嗎？妳就把台積電推入火坑嘛！妳賺到的當然不是十萬塊，妳賺到的是美國對妳的鼎力支持，維持妳的政權嘛！那請問台積電護國神山如果變護國走山，如果核心技術都被美國拿一半去了，那解放軍以後也沒什麼負擔啦，『以後不要說這護國神山是我解放軍打的喔』，是你美國打的喔。」