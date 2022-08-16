距離九合一選舉剩不到4個月，桃園市長選戰一役，民進黨於12日倉促換將，由立委鄭運鵬代替新竹市前市長林智堅出馬競選，許多人擔心此舉會有「外溢效應」，拖垮整個民進黨年底選情，林智堅指導老師、國安局長陳明通也遭受批評。對此，藥師林士峰點出了「死不認錯、硬拗就是民進黨現在最大的問題」，直言各種事例「族繁不及備載」。

藥師林士峰今（16）日在臉書上表示，確實碩論只是畢業前的作業，跟期刊的論文怎麼能相提並論，如果林智堅在事件初期就老實的認錯，他相信國人都能理解，再不濟也不至於淪落到退選作收；寫不好是經驗和知識儲備問題，對學生來說是再正常不過，林智堅論文門事件是誠信問題，林士峰強調，「他連這種小事都選擇用騙的，你怎麼知道和國民宣傳的意見和政策方向，是不是騙你的」。

林士峰也點出，「死不認錯、硬拗就是民進黨現在最大的問題，不是缺電是跳電，疫苗不是沒買到是還沒到，族繁不及備載」。林士峰說，「去年公投大力宣稱四個不同意、台灣更有力，進口萊豬危害國人的好處還沒看到，公投不綁大選倒是馬上就翻口供了」。此篇文章一出，也立刻引起許多網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們表示「到現在也還沒認錯」、「因為民進黨都不會有錯，有錯也是人民的錯，要跟民進黨道歉的！」、「硬要把錯的拗成對的」、「說穿了這個黨為反而反，毫無原則，只要能贏，什麼都幹，即便在國際上沒有人這樣做」、「林如果第一時間認錯，我相信還是很多人願意給他機會，現在醜陋的是死不認錯，一人害死了全黨，還要全黨救一人，真的是民進黨的千古罪人」。