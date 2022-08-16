桃機觀景台將於8月18日重新開放。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

桃園國際機場公司宣布，今年1月6日因疫情關閉的桃機觀景台，將於8月18日重新開放，公司今日下午進行動線巡查及場地整備檢視後，提供民眾安全及優良的參觀環境。

桃機因應疫情發展曾調整觀景台開放時間，於2021年5月17日第1次關閉，11月12日恢復開放。之後再度因疫情因素，今年1月6日2度關閉，這次為睽違7個月後再次開放，開放時間為每日上午9時至下午5時。

桃機公司總經理但昭璧表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升，桃園機場撤除入口量體溫管制措施，也因此進行評估與辦理重新開放事宜，日前邀集維護廠商、清潔廠商進行設備檢修與清潔等準備工作，完成照明檢修、公共藝術維護、台階修補、警語告示牌更新、植栽整理及全面清潔等作業，今日進行參觀動線巡查與整備檢視作最後確認，確保一切準備就緒後正式開放。

桃機公司提醒，參觀民眾可遵循航廈的出入口、電梯、電扶梯等處地貼與指示牌，循「藍」色地貼前往觀景台，結束後循「黃」色地貼離開航廈。