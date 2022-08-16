改善發電造成的汙染問題，台電台中電廠燃氣機組2025年將上線，但天然氣發電不代表沒有汙染，為有效管理，台中市環保局修訂「電力設施空氣汙染物排放標準」，第四度加嚴對電力業相關設施的管制，16日經市政會議審議通過，將送中央核定，預計實施後每年可減少約1074公噸碳氧化物排放。

「台中市的空氣品質在逐步改善。」盧秀燕拿出數據說，她上任前台中的PM2.5濃度為21.3微克，經持續努力，今年上半年已降至14.1微克，是中南部第一個符合空品標準的縣市，首度低於國家標準的15微克，且今年7月PM2.5更只有13.2微克、較去年同期改善5.2微克，為歷年最低。

環保局長陳宏益指出，「台中市電力設施空氣汙染物排放標準」是空汙法授權，針對特殊行業加嚴管理標準，今年初環保署核定第三度修訂，已是全台規範最嚴格的縣市，但考量電力業陸續汰換天然氣發電設備，且汙染防治技術進步，再加上天然氣仍屬化石燃料、氮氧化物排放仍會造成汙染，決定再加嚴。

環保局表示，考量燃煤電廠發電過程不僅產生PM2.5，還會排放危害人體的重金屬物質，特別在條文中針對10項非汞重金屬排放標準加以規範；此外，也納入規範被燃煤電廠列入緊急備用的燃油發電機組管理標準。

環保局強調，目前汽電共生發電機組多使用生煤為原料，為督促業者減少用生煤、或是加強更新汙染防制設備，此次也增訂硫氧化物與氮氧化物排放標準分別需低於20、25PPM，盼引導業者自主減量20％。

針對台中電廠將增設2部燃氣機組，中佳電力公司也計畫興建燃氣機組、仍在環評審查中，陳宏益說，此次加嚴是首次將燃氣機組納入管制，因燃氣會產生氮氧化物，環保局參考國外標準，加嚴規範氮氧化物排放每小時不得超過2PPM，否則將可裁罰10萬至2000萬罰鍰，且可按次處罰。