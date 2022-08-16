「家有一老、如有一寶！」慈濟醫院居家醫療團隊守護6年的長輩陳楊鳩即將滿百歲，醫護團隊16日帶著蛋糕登門暖壽。在家陪伴的二兒子表示，媽媽當年身體不適卻下不了樓梯，在家整整躺了一個月；所幸慈濟醫院醫師來家裡看診，吃兩天藥就能起身，團隊多年照顧讓媽媽維持穩定，更是滿心感恩。

慈濟醫院家醫科主任李祥煒行醫多年豐富經驗，陳楊鳩卻是他照顧的「第一位百歲人瑞」。李祥煒非常珍惜難得的緣份，知道奶奶上個月曾跌倒不便出席公開慶祝活動，特地藉居家醫療機會帶著蛋糕為老人家暖壽。

「祝你生日快樂」歌聲響起，陳楊鳩元氣十足吹熄蠟燭，兒子代媽媽許願「身體平安」，大家的心都暖了起來。他形容媽媽「吃得苦中苦」，靠一天8塊錢工資養大7個孩子。

陳楊鳩的兒子回憶與慈濟醫院居家醫療團隊結緣在2017年，他說媽媽神經痛到起不了床，公寓住家樓梯又下不去無法就醫，心急如焚四處詢問都找不到願意到家看診的醫師；幸好「居家醫療服務」提供一盞明燈。他第一通電話打到慈濟醫院連繫上護理師，隔天醫師就到家探視，他說「吃了兩天藥就能起床了。」

慈濟兩個月一趟的居家醫療，醫護團隊總是把握機會瞭解個案身體狀況。同行的社區護理師林俐均替百歲阿嬤量血壓、測血糖關心健康狀況。李祥煒問起之前跌倒的情形，診視身體狀況知道沒有傷及骨頭，也到臥房瞭解起居與照明，並提醒阿嬤動作放慢點，請家人幫阿嬤多擦乳液，避免皮膚太乾燥。

李祥煒強調，幾年前剛見到阿嬤還有點愁眉苦臉，經過整合腎功能、腸胃道跟糖尿病等多種用藥，本來10幾種藥目前只剩個位數；居家醫療主要是以減少病人不舒服為主，目前都控制得很好。醫師走出醫院到案家，提供適當醫療照顧，一樣可得到完善照顧，家屬可放心去上班。