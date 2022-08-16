75歲照服員劉秀梅分享居家健促動作，讓長輩在家就能增加肌耐力 。（林雅惠攝）

弘道福利基金會今日舉辦2022弘道爺奶Color Walk高雄場起跑儀式，現場邀請3位長輩分享平時運動、保持活力的祕訣，號召民眾一起動起來，達陣3公里，其中75歲的劉秀梅，投入長照近20年，目前仍在第一線服務，沒想過退休的她，把工作和生活融為一體，她說，能夠安排自己生活，是她維持活力的最大動力。

劉秀梅在56歲許多人準備退休的年紀，考取長照證照，現年75歲的她，是弘道老人福利基金會最年長的照顧祕書，自2005年進入弘道擔任照服員，至今已17年，並沒有因為年紀增長，而萌生退意，相反地，只要還可以繼續服務下去，她也沒有要退休的打算，因為她非常享受從事照顧祕書這份工作所得來的成就感。

劉秀梅年輕時原本在加工區上班、為照顧年邁母親而提早退休，並在56歲那年考取照顧服務員證照，在艷陽高照的高雄，她從上午8點開始服務第一個案主，每個案主視需求與服務內容，服務的時間1至2個半小時不等，平均1天需服務6個案主。

劉秀梅說，「身體不健康怎麼服務長輩」，覺得自己很幸運，有時候服務到年紀比較小的，會鼓勵個案珍惜身邊所有，並藉由隨身小道具帶著個案運動。

劉秀梅自豪的說，自己在這年齡很高興能夠安排豐富的生活，從沒想過何時要退休，鼓勵有體力要繼續幫助別人，一起健康過生活。

另72歲的李金蓮奶奶，非常樂於嘗試新事物，60歲退休後開始學習電腦課程，也嘗試學習烏克麗麗、陶笛等樂器，除了健走活動，更是參與過弘道舉辦的不老騎士與電競比賽，將退休生活安排的多采多姿；62歲郭傳明退休後以家庭為重，55歲開始迷上公路自由車的他，參加大大小小的比賽，獲得多面獎牌。