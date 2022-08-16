定期洗牙不但能避免口腔異味，還能減輕牙齦發炎和牙周病的狀況，但不少人仍對洗牙過程感到害怕，除了機器發出的震動聲以外，還有許多迷思讓人感到疑惑，像是洗牙後牙縫會變寬、牙齒變敏感等。對此牙醫師葉昭孝整理4大常見的洗牙迷思，並帶大家一一破解。

葉昭孝在臉書粉專發文指出，洗牙的最主要目的，就是透過超音波震動的方式，來清除牙菌斑和牙結石，而牙結石大多堆積在牙齦上方的牙齒表面處，所以定期洗牙有助於降低牙齦發炎及口腔異味的機率；如果洗牙時發現有明顯疼痛感和出血狀況，代表牙齦發炎比較嚴重，若牙齦健康，洗牙就不會痛。

除此之外，葉昭孝也整理了4大常見的洗牙迷思。

1、洗牙會讓牙齒變白

洗牙只能把褐黃色的牙結石清除，讓牙齦恢復健康，但無法改善茶垢、煙垢等染色問題。

2、洗牙會讓琺瑯質流失、造成牙齒敏感

牙結石堆積會讓牙根被擋住，將牙結石清除後，原本被覆蓋的牙根就會重見天日，才會有暫時的敏感性症狀。

3、洗牙會讓牙縫變大

牙縫是通常原本就有的，因為牙結石會導致牙齦發炎紅腫，進而遮住牙縫，在洗牙後牙齦消腫，才會出現牙縫變大的錯覺，其實讓牙縫變更大的是牙結石與牙周病。

4、洗牙能治療中重度牙周病

洗牙只能清除牙結石，以及減少牙周病的機率，但如果致病菌已經向牙齦下方蔓延，就需要透過其餘的牙周治療方式處理。