兩年一度的高雄國際盛會「2022智慧港灣全球論壇」，將於8月24日至25日在高雄展覽館舉辦，今年論壇以「打造百年智慧港灣」為題，邀請30位國內外專家學者與基隆、高雄雙港首長及相關機關、企業代表對談交流，擘劃港灣城市藍色經濟與永續發展願景。

高雄經發局16日表示，此次論壇由高雄市政府、交通部、以及海洋委員會共同主辦，首日特邀日本大阪市港灣局局長丸山順也(Junya MARUYAMA)線上參與發表專題演講，分享大阪市政府如何透過老舊港區的活化開發，創造契機，以及智慧港口的科技運用和港口脫碳規劃，推動日本五大港之一的大阪港智慧轉型。

丸山順也還將特別針對2025年世界博覽會在大阪港舉辦，搶先曝光港內由廢棄物填土造島而成的夢洲，如何規劃因應，讓物流、人流和城市觀光都能妥善共存，各自發揮功能，達到最大效益。

高雄經發局說，論壇第二天的重頭戲是「城市高峰對談」，將由高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌親自參與，針對高雄亞洲新灣區發展、以及基隆舉辦「2022城市博覽會」的經驗及港區蛻變，進行交流。

同場還將請到台灣港務公司李賢義董事長、亞果遊艇集團董事侯佑霖和《藍色經濟（Blue Economy）》作者剛特．鮑利（Gunter Pauli）博士對談，深入探討港口、城市合作機制，以及海洋休閒產業與永續經濟發展策略。