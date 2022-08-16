外送員拍下路邊違停黃色網格線的轎車檢舉，不料對方車主發現後暴怒，直接拿出疑似球棒的棒狀物下車暴打，外送員用手臂擋下後，該球桿還直接斷成兩截。（翻攝自臉書「爆料公社」）

1名外送員日前外送時，順手拍下路邊違停黃色網格線的轎車以檢舉，不料對方車主發現後暴怒，直接拿出疑似球棒的棒狀物下車追打，外送員用手臂擋下後，該球桿還直接斷成兩截，2段監視器影像曝光引發討論，網友說「沒有還手是對的，怕你一拳那個阿伯就倒了，反正都有影片了就告他傷害吧」。

該網友在臉書「爆料公社」分享1起發生在新竹香山的衝突事件，1名熊貓外送員在外送過程疑似順手拍照檢舉路邊違停車輛，不料引起對方車主不滿，該車主竟一怒之下拿「球桿」朝外送員暴打，影片中外送員在飲料店前準備領餐，車主就怒氣沖沖地向前理論，最後拿桿子怒打，連一旁勸架的人也遭殃。

外送員拍下路邊違停黃色網格線的轎車檢舉，不料對方車主發現後暴怒，直接拿出疑似球棒的棒狀物下車暴打，外送員用手臂擋下後，該球桿還直接斷成兩截。（翻攝自臉書「爆料公社」）

根據監視器畫面，該名熊貓外送員疑似拿手機拍照檢舉車輛在違停在黃色網格線，對方車主發現此舉動，拿著疑似球棍朝向外送員揮下去，不料外送員身材太好，車主的球棍直接斷成兩截。

網友們紛紛討論外送員沒有還手的行為，「沒有還手是對的，怕你一拳那個阿伯就倒了，反正都有影片了就告他傷害吧」、「被攻擊的人脾氣真好，是我一定把身上的六瓶辣椒水對他噴到完」。