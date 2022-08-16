高空跳傘表演16日在鹿野高台登場，烏克蘭籍教練Gennadii（後）載著俄羅斯籍女Svetlana教練（前）表演雙人傘。 （莊哲權攝）

高空跳傘表演16日在鹿野高台登場，專業教練從高空自由落體，有如天降神兵。（莊哲權攝）

高空跳傘表演16日在鹿野高台登場，專業教練從高空自由落體，有如天降神兵。（莊哲權攝）

高空跳傘表演16日在鹿野高台登場，專業教練從高空自由落體，有如天降神兵。（莊哲權攝）

高空跳傘表演16日在鹿野高台登場，專業教練從高空自由落體，有如天降神兵。（莊哲權攝）

烏俄戰爭正打得不可開交，台東縣政府與安捷航空合作推廣高空跳傘運動，今天早上的表演活動中，烏克蘭籍教練Gennadii載著俄羅斯籍女教練Svetlana表演雙人傘，兩人攜手後從1萬多英呎空中自由落體，並且帶著滿臉容精準降落，觀眾說，只要心中有愛，就能有完美合作。

湛藍天空下，繽紛的傘花在肉眼幾乎看不到1萬2000英呎高的空中綻放，10位來自國內外專業教練精準降落在鹿野高台地面上，博得許多喝采。

最令人矚目的是雙人傘表演，後面的操作者是烏克蘭教練Gennadii，前面乘坐者是俄羅斯女教練Svetlana，2位教練在空中和平相處，合作默契十足，民眾說，證明只要心中有愛，就可建立和諧關係，共同達成目標。

高空跳傘表演邀請5位台灣、4位俄羅斯、1位烏克蘭教練帶來精采演出，台灣教練林克臻說，從高空鳥瞰山脈對面的太平洋，視野遼闊，有山有海，不像在美國，腳下幾乎都是玉米田，風景比較單調，花東縱谷應該是台灣最 適合發展高空跳傘的空域。

安捷航空董事長高健祐指出， 台灣高空跳傘運動還差最後1哩路，希望在這次的表演後，可獲得主管機關支持，下次就可以讓民眾體驗。兩年多的努力，如果能為台灣的民間高空跳傘埋下種子、打下基礎，相信一切都是值得的。

交觀處長余明勳說，為期10天的表演活動，從與安捷航空公司合作開始尋覓國內外專業教練、傘場評估、傘具引進、擬定跳傘活動安全規範及跳傘從業人員資格辦法、驗證試跳，再到最終完成中央機關審定，都在充分的準備下審慎進行，希望帶來給觀眾最高規格且安全的表演節目。

高空跳傘表演將持續到8月24日結束，每天表演3場，預計跳出時間為上午7點45分、中午12點整以及下午3點30分。

縣府及安捷航空為了鼓勵大家都能到現場觀看，特別提供安捷航空9人座4個梯次的空中導覽活動，凡是在高台跳傘現場打卡填問卷的觀眾，活動結束後都有機會參加抽獎。