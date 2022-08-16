劉青雲在《神探大戰》中飾演瘋狂辦案的神探。（華映提供）

警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，金馬影帝劉青雲詮飾瘋狂辦案神探，電影在亞洲各地陸續上映，接連在香港、新加坡及大陸等地都創下疫情解封後的好票房，累積約31.5億台幣的佳績，特別的是，故事結合香港真實重案及知名場景，韋家輝直言：「就是想拍出1部純正的香港電影。」

電影中出現一群打著「復仇」旗號的「神探」，預告一宗宗被警方錯誤偵辦的重大案件真正的犯人，即將被行刑式追殺，其實這些案件的靈感全都來自香港知名的重大刑案，每件都曾震驚社會、讓人不寒而慄，讓片中緝凶過程不但節奏快速，更讓觀影增加了投入感。

從發生在觀塘的魔警案、在元朗震驚各界的屠夫案、避風塘烹屍案到全港殺透透的雨夜殺人魔案，在劇本創作和拍攝上都很大膽，就連劉青雲在失覺思調之前，在船上看到惡魔而開槍，打傷同事，才被認定為精神失常的案件，靈感也是源自於1969年的後海灣水警船大屠殺事件。

韋家輝透露自己從小就很愛看社會新聞，還會自已辦案，思考案情的來龍去脈，「香港的社會新聞都寫得很像小說，還會連載，我就反覆的去看，會想好多狀況。這麼多年，要用的時候，它們就會自己從腦海裡跳出來。」

韋家輝表示這次拍《神探大戰》就是想拍一部純正的港產片，除了案件都取材自香港社會新聞，就連拍攝地點都只在香港，他笑說：「我是個路痴，但很愛走路，這回藉由拍攝，好好走過一次香港，彌敦道、廟街、油麻地、避風塘、荃灣碼頭、長沙灣等等，都成為了我的拍攝場地。」電影19日在台上映。