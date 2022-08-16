水舞區晚上在搭配不同顏色的燈光映襯下，使整體更為吸睛。（吳明成提供／張毓翎台南傳真）

水舞區晚上在搭配不同顏色的燈光映襯下，使整體更為吸睛。（吳明成提供／張毓翎台南傳真）

水舞區晚上在搭配不同顏色的燈光映襯下，使整體更為吸睛。（張毓翎攝）

連日炎熱高溫，經常讓人直呼受不了，台南市新營區民治市政中心廣場前的兒童戲水池和水舞區，以往夏天總是湧入戲水消暑人潮，不過前年10月因應抗旱節水暫停開放，而去年又逢疫情持續封閉，直到近來疫情趨緩，兒童戲水池、水舞區皆陸續開放，吸引不少民眾來玩水，或欣賞繽紛的水舞風采。

市府民治市中心廣場的兒童戲水池和水舞區，前年10月考量水情，兒童戲水池未供水，且水舞表演也暫停。隔年夏天，即便旱象解除，卻遇上疫情，所以仍未開放，期間祕書處仍定期僱工清洗戲水池和水舞區，並且進行消毒，好不容易等到疫情趨緩，繼兒童戲水池上個月底開放後，水舞區也於本周重新開放。

祕書處廳舍科表示，兒童戲水池水很淺，20至30公分深，每年5月到10月都會放水，因為不收費，頗受附近居民歡迎，且每周定期清洗，確保水質的安全，因此家長都很放心帶著小朋友來戲水，自上個月底開放後，每到周末假期，可看到小朋友們穿著泳裝、泳褲到戲水池玩水。

祕書處說，另外水舞區的部分，平日每天有5場表演，分別在上午10點、下午3點、晚上7點、8點和9點各有一場，假日增加早上9點和下午4點時段，水舞區設置有噴頭，隨著音樂的高低起伏噴出水柱，晚上在搭配不同顏色的燈光映襯下，使整體更為吸睛。