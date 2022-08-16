號稱全台最貴的豪宅「陶朱隱園」，過去還沒開賣時就造成轟動，近期開放VVIP客戶賞屋後，管理費更隨之曝光，擬定在每坪500至550元，換算下來，每年管理費直逼200萬，月薪4萬的上班族，要4年不吃不喝才有辦法存到。

陶朱隱園占地面積2468坪，規劃21層、40戶，每戶約300坪，其銷售價格建商中華工程始終保持低調，不過市場推估一坪可能上看600萬，客層鎖定金字塔最尖端的客戶。而近日陶朱隱園開放賞屋，外傳管理費暫定每坪約500至550元，若以一戶300坪、一坪550元計算，每年管理費高達198萬，是許多人年收入的數倍。

據了解，北市豪宅一坪管理費多在250元到350元間，雖陶朱隱園管理費用較高，但其服務內容與品質，可能又提高到另一個檔次，對許多富豪來說是地位的象徵。

有網友在臉書社團「信義區兩三事」討論陶朱隱園的管理費：「嚇死人，一年管理費我要工作三年多，不吃不喝才繳得起」。其他網友則回應，「想那麼多幹什麼，買得起就繳得起啊」、「好野人沒差那個錢」、「首先，要先買得起一戶，才會有這個煩惱」、「聽說不是賣不出去，是門檻太高，不然很多人有興趣」。

網友討論陶朱隱園的管理費，直說「嚇死人，不吃不喝才繳得起」。（圖／截取自臉書信義區兩三事）

《中時新聞網》過去曾報導：「超級豪宅『陶朱隱園』竟開放民眾參觀 專家看傻：變陶朱公園」，高源不動產估價師事務所陳碧源所長曾在臉書公布陶朱隱園使用執照，在執照中的第八、九點中可見：「有關街角廣場，以及松高路側併同開放空間及公共街道退縮，以利公共開放性」，還有「屋突層後續每年至少一次開放民眾參觀，並依切結之參觀計劃確實執行」，此兩項證實，陶朱隱園將對外開放給民眾參觀。