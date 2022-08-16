監視器拍下李男破壞攤位後，接著拔腿狂奔。（民眾提供）

攤位玻璃全遭破壞。（洪靖宜攝）

攤位被破壞，被害家屬無奈已聲請保護令，但全家人仍提心吊膽。（洪靖宜攝）

家屬遭李男持棍毆打。（民眾提供）

高雄一名男子無視保護令，三番兩次到姊姊的小吃攤砸店，甚至動手傷人，從8月1日到8月14日，短短半個月，連續7次到小吃攤破壞，雖然被害家屬每次都有報警，但因非現行犯，只能先通知他到案說明，被害家屬苦不堪言，無奈日子每天提心吊膽。

監視器拍下，8月2日一名男子穿著雨衣，持著棍棒大肆破壞櫃台玻璃，到了5日晚上21時許，他搬起鐵桌就朝櫃台砸去，過程不到10秒就拔腿狂跑，8日更是誇張，下午15時許，這名男子光天化日之下拿著一根木棍，二話不說就朝著坐在小吃攤位置上的人狂打，也是立刻逃離現場，11日深夜2時許，同樣對著小吃攤不斷破壞，搬起鐵桌狠砸攤位。其實從8月1日到8月14日，短短半個月，該名男子連續7次到小吃攤破壞，但更讓被害者無奈的是，這名男子是自己的親戚。

雙方因為家中紛爭，過去感情就不和睦，這名砸店李姓男子去年就曾因到小吃攤惹事，作勢傷人，又恫嚇姊姊及她的家人，就曾聲請過保護令，未料李男今年變本加厲，無視保護令，不斷來砸店，家屬苦不堪言，這7次全都有向派出所報案，但無奈他砸完店就立刻閃人，警方逮不到人。

「對警政系統真的很失望！」，被害家屬直呼小吃攤現在都不敢營業，並拿出傷勢照，指出現在家人們都生活在恐慌中，明明已聲請保護令，到底有什麼方法可以解決，眼神透露無奈，只問：「如果是持其他利器該怎麼辦，如果發生悲劇怎麼辦？」

轄區前鎮分局回應，該男行為已違反保護令規定，依規定受理，並解釋由於男子非現行犯，只能以書面通知他到案，但目前李男根本就沒現身，又居無定所，目前只能加強巡邏，每日巡簽。不過有紛爭應尋求正規管道處理，動手砸店或傷人並非解決之道，被害家屬現在只求問題趕緊獲得解決，恢復日子寧靜。