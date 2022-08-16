上個月仁荷大學校園命案震驚整個韓國社會，20歲女大生深夜與同校男性友人B某相約喝酒，隔天凌晨被發現全裸倒臥路邊身亡。B某被捕時一度認罪，先強暴後推下樓，近期案情有了轉折，改口稱「不記得發生什麼事」，不過手機遺留的影片成為關鍵證據。
綜合《Fnnews》、《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，警方在犯案現場附近發現重要證物「手機」，才鎖定該名同校男大生B某，嫌犯供詞認了「我先強暴她，然後趁著在窗戶邊時把她推下樓」，被依強制性交罪起訴。上週，警方以「故意過失」追加對他的指控，然而，再度接受警方訊問時，前後供詞不一，嫌犯竟稱「不記得當天發生什麼事，影片是不小心按到的」。
位於仁川廣域市的仁荷大學上個月15日凌晨，驚現全裸女屍，由於當時實施線上遠距教學，所有同學都不必到校上課，使得這起案件更加複雜。監視器畫面證實，兩人疑似深夜相約喝酒，B某黃湯下肚起了歹念，強行性侵後將死者從3層樓高處往下推。目擊者指出，女同學倒臥血泊中已經沒有心跳，死狀相當悽慘。
參與這起命案的法醫李教授指出，死者生前上腹部明顯有壓痕，推測她被壓在離地約1公尺的窗戶邊，手伸出窗外；接著嫌犯趁機抬起被害人的腿往外扔，才導致墜樓。透過證物「手機」遺留一段幾分鐘影片，開頭可以聽到B某的聲音，20分鐘後一陣淒厲哀號，然後就是「砰」的一聲巨響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。