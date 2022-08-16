上個月仁荷大學校園命案震驚整個韓國社會，20歲女大生深夜與同校男性友人B某相約喝酒，隔天凌晨被發現全裸倒臥路邊身亡。B某被捕時一度認罪，先強暴後推下樓，近期案情有了轉折，改口稱「不記得發生什麼事」，不過手機遺留的影片成為關鍵證據。

ICYMI, a male university student in S. Korea was recently arrested accused of raping a female classmate and causing her to fall to her death from 3rd floor. New revelations say he tried to film it (only audio). He says he can't remember what happened, pressed record by accident. pic.twitter.com/PSISzk2yez — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2022

綜合《Fnnews》、《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，警方在犯案現場附近發現重要證物「手機」，才鎖定該名同校男大生B某，嫌犯供詞認了「我先強暴她，然後趁著在窗戶邊時把她推下樓」，被依強制性交罪起訴。上週，警方以「故意過失」追加對他的指控，然而，再度接受警方訊問時，前後供詞不一，嫌犯竟稱「不記得當天發生什麼事，影片是不小心按到的」。

位於仁川廣域市的仁荷大學上個月15日凌晨，驚現全裸女屍，由於當時實施線上遠距教學，所有同學都不必到校上課，使得這起案件更加複雜。監視器畫面證實，兩人疑似深夜相約喝酒，B某黃湯下肚起了歹念，強行性侵後將死者從3層樓高處往下推。目擊者指出，女同學倒臥血泊中已經沒有心跳，死狀相當悽慘。

參與這起命案的法醫李教授指出，死者生前上腹部明顯有壓痕，推測她被壓在離地約1公尺的窗戶邊，手伸出窗外；接著嫌犯趁機抬起被害人的腿往外扔，才導致墜樓。透過證物「手機」遺留一段幾分鐘影片，開頭可以聽到B某的聲音，20分鐘後一陣淒厲哀號，然後就是「砰」的一聲巨響。