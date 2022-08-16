「九初」招牌流心脆皮煎餃汁多味美。（這一鍋餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

「九初」除主食餐點外，10種變化的小菜選擇，也是餐點良伴。（這一鍋餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真

「九初」 主打流心脆皮煎餃的家常文青麵食館。（這一鍋餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

繼火鍋、燒肉後，這一鍋餐飲集團再推出新品牌「九初：流心脆皮煎餃」，主打煎餃、麵點、秘製漢方滷味等庶民麵食，首店就在台中市水餃一級戰場「向上商圈」，9月17日試營運破天荒一連三天推出「身分證有9秀證件、原價85元招牌流心脆皮煎餃9元就能吃到！」等於一個煎餃不到1.2元。

台中向上市場周邊有眾多水餃、湯包店，其中向上水餃更以台中最便宜水餃店著稱，雖然每顆價格從2元，近年陸續調漲到2.5元、3元，仍被食客稱為佛心價；這一鍋餐飲集團新品牌「九初：流心脆皮煎餃」首店開在鄰近向上市場的美村路上，主力產品除脆皮煎餃還有水餃、麵食、湯包等。

這一鍋總管理處副總經理吳怡德指出，集團耗時一年催生出全新平價實惠品牌「九初：流心脆皮煎餃」，初估客單價120元到150元，看的就是家常美食不受疫情、景氣影響，尤其還可以外帶，外來該店將朝內用、外帶4比6的目標經營。

吳怡德說，「九初」全店販售脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、熱滷味、涼拌小菜、回甘飲品共八項，走平價路線就力求做出商品差異化，其中餃子類選用新鮮直送的溫體豬肉，以及友善農耕的契作信義鄉高麗菜，以黃金比例內餡包入於薄度適中的1.65公釐麵皮中，再以文火漫煎4分鐘，掀開鍋蓋滋滋作響，一粒粒招牌流心脆皮煎餃即上桌。

除了麵點，店裏醬燒牛肉麵也是經典，牛肉是細緻有嚼勁的帶骨牛小排與軟嫩的老饕牛頰肉雙拼，香氣四溢；而熱滷味則採用數種漢方藥材及辛香料煉滷而成，香氣迷人。

「九初」8月17日展開試營運，即推出一系列優惠，8月17日到19日首三日，只要身分證上有數字9或是出生年月日逢9，秀證件即可享招牌餐點流心脆皮煎餃1份只要9元，每天分兩時段各限量50份。