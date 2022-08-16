悠遊卡公司16日舉行「悠遊20／加植你的美好生活」活動，邀來前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲到場祝賀。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡發行屆滿20年，總發行數超過1億張，悠遊卡公司16日舉行「悠遊20／加植你的美好生活」活動，邀來前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲到場祝賀，但曾批評柯市府8年市政空轉的郝龍斌，致詞時不忘揶揄悠遊卡雖有良好基礎，如今卻在電子支付這塊輸給對手一卡通，還有很大努力空間。

歷任台北市長馬英九、郝龍斌、及柯文哲下午先後出席悠遊卡20周年活動，但3人無論在台上還台下都鮮少互動，柯、馬僅在合照環節時有短暫交頭接耳，而柯與郝則沒過多接觸，不過仔細聽3人致詞內容就能感受到淡淡的煙硝味。

作為催生出第一張悠遊卡的台北市長，馬英九致詞時有感而發地說，他離開北市府已有16年之久，沒想到還有機會回到這裡，和大家一起紀念悠遊卡20歲生日，也大讚這張卡片讓市民生活更加方便，「一卡在手、全台悠遊」，連學生證、信用卡都能與之合作。據統計，馬英九卸任時流通卡數已超過9400萬張。

郝龍斌則說，自己在選市長時最重要的政見就是將悠遊卡變成生活卡，他也在悠遊卡10歲時將其變成「小額現金卡」，當時悠遊卡1天交易量就高達300萬筆，2010年還成功引進電子支付觀念，改變台灣的消費方式，變成全台最普遍的付款方式。

郝話鋒一轉指出，雖然悠遊卡有這麼大的平台，但在電子支付這塊，卻被主要競爭對手一卡通反超，不過市府無需氣餒，未來還有很大努力空間，只要再接再厲，思考如何開發其他功能，積極聯絡增加特約廠商，相信能反敗為勝。

柯文哲致詞時說道，悠遊卡20歲見證台灣科技進步，從最早的搭捷運，後來擴展到其他交通工具和小額支付、悠遊付。他強調，北市一直以來推動「一卡一通一付」觀念，以發行1億張來看，每個人平均有4張悠遊卡，普遍化也成為優勢，說不定未來連身分證、悠遊卡、駕照、健保卡和圖書證都可以整合。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡多年來數位轉型有成，立足20週年的基石，未來的願景將朝服務客戶的「人生旅程」及「減碳永續」努力。悠遊卡公司也因應慶祝活動，推出線上遊戲「減碳大富翁」及線下展覽「加植你的美好生活」。

悠遊卡公司表示，11日已推出線上遊戲「減碳大富翁」，透過在悠遊付APP中新增「悠遊減碳專區」，使用者可在使用悠遊卡的過程中，得知自己幫地球減輕多少碳排負擔，並演算出屬於自己的「未來植物」。還能透過搭乘大眾運具來換算的減碳里程，獲得相對應的骰子，在遊戲中逐格前進，只要參與就有機會獲消費回饋券、植物能源，和獨一無二版本的特製悠遊卡。

除線上遊戲外，悠遊卡公司說明，自8月13日起至28日止，在台北捷運信義線大安森林公園站B1穿堂層舉辦「加植你的美好生活」展，展場中矗立一棵高達4公尺的「永續之樹」，代表20年來眾人使用悠遊卡的減碳成果，民眾於永續之樹嗶卡，即可在大螢幕上看到「未來植物」。