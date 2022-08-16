雲林縣四湖鄉長選舉，前雲林縣議會議長蘇金煌15日宣布參選引發震撼，有意參選的吳孟宗先退選，16日蘇金煌8弟蘇秉承也表態退選，蘇金煌若成功整合另一名參選人吳勁葦，將呈現藍綠對決情況。除了四湖鄉，沿海東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉同樣是藍綠對決。

蘇金煌為四湖鄉蘇家班掌門人，眼見年底蘇家班多人投入年底鄉長、縣議員選舉，形成「茶壺裡的風暴」，決定自己出來參選四湖鄉長，藉此整合支持者選票。16日蘇秉承在臉書發文「成功不必在我」，表示四湖將有更好的人才造福鄉里，個人由於家族及家庭等因素，無法走完最後的1哩路。表態退出鄉長選舉。

地方政壇人士分析，若蘇金煌執意參選，蘇家班的吳勁葦估計也會讓賢，如此將形成國民黨籍蘇金煌與民進黨四湖鄉長提名人陳明新的藍綠對決。蘇金煌應會以無黨身分參選，蘇的基層實力雄厚，陳明新則有民進黨的政黨奧援，一場激戰勢所難免。

東勢鄉長選舉，由民進黨提名的張健福對戰國民黨籍陳昭源。張健福本屆鄉長選舉挑戰尋求連任的林維戊未果，此次捲土重來，來勢洶洶。陳昭源為現任東勢鄉代會主席，此次以無黨籍身分參選，力保藍營在東勢鄉的政治版圖。

台西鄉長選舉，民進黨提名人連珮伶對上國民黨籍李文來，連珮伶為前台西鄉長趙瑞和之妻，此次參選，希望讓台西鄉重回綠色執政。李文來為現任台西鄉代會主席，此次則以無黨籍身分參選。

麥寮鄉長選舉，民進黨提名前鄉長許忠富參選，但同黨現任鄉長蔡長昆、縣議員許志豪也表態參選到底，形成同室操戈。國民黨則提名現任縣議員林建鴻應戰，打算收復失去多年的藍色版塊。