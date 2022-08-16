如何運用手頭上的錢財，每個人都有不同的打算，搜狐號《星座巫師》分析12星座用錢心態，其中白羊、雙子、獅子、天秤、射手、水瓶、雙魚是典型月光族，花錢絕不手軟，經常還沒月底荷包就已經見底；金牛、巨蟹、處女、天蠍、摩羯則是典型守財奴，視錢如命，給人鐵公雞的印象。

【白羊座】

白羊做事總是顧前不顧後，手邊有錢就會花個精光，沒錢的話就刷卡，卡刷爆了就跟別人借錢，於是陷入恐怖的惡性循環當中，最終被債務套牢，賺來的錢都得拿來還債。

雖然白羊及時行樂的性格會讓自己的財務陷入困境，但他們還是願意為了省錢而吃苦，不論是一天只吃一餐，還是連吃一個月的泡麵，這些驚人的事情他們都做得出來，要是連吃泡麵的錢都沒有，那就去找朋友報到，說不定還能省下一餐的錢。

【金牛座】

如果金牛沒錢，那一定是受到他人影響，要不是有一些奇怪的行星組合阻擋他們賺錢的本事，要不然就是另一半是敗子或拜金女，才有可能把他們的財產全部敗光。

財產只進不出是金牛省錢的最高原則，他們為了省錢什麼事情都做得出來，先是斷絕身邊可能會讓他們花到錢的人事物，再用瑣碎的時間兼差打工，除了基本消費外，他們能夠完全不花一毛錢，令人佩服不已。

【雙子座】

雙子是個沒定性的人，同時也是標準的散財童子，喜歡跟流行，看到什麼新鮮好玩的東西都想嘗試看看，這種性格就算有錢投資都可能把錢全部賠光了，更何況是光靠薪水賺錢呢。

雙子只有在需要錢的時候才會變得特別聰明，甚至有辦法利用零碎的時間身兼數職，不僅能兼顧正職，還可以賣保險、做直銷、擺地攤，讓人忍不住懷疑他們的時間是不是有48小時。

【巨蟹座】

巨蟹是少數幾個不太可能淪落為窮鬼的星座，如果他們變成窮鬼，通常是因為身邊帶了拖油瓶，例如好吃懶做的伴侶，激發了他們天生喜歡照顧別人的性格，而造成窮困。

真要省錢的話，巨蟹可以每天看各大賣場的廣告傳單，看哪裡買菜買肉最便宜，就算路程遙遠也在所不惜，甚至有些巨蟹會在自家院子或頂樓種一些好吃、能快速採收的蔬菜水果，這種本事可不是誰都能做到的。

【獅子座】

喜歡外表光鮮亮麗，又是知名品牌崇拜者的獅子，最有可能讓自己變成窮光蛋的狀況，就是購買超過自己消費能力的名牌商品，或是欠下一大堆的卡費，陷入卡債地獄當中。

省錢、摳門等標籤通常不會貼在獅子身上，他們就算打腫臉也要充胖子，沒錢吃飯就刷卡買一個月份的高級餐廳餐券，然後每天都吃同一家餐廳直到發薪，不然就是不吃飯只喝水當減肥，這些都是愛面子的獅子可能會幹出來的事。

【處女座】

處女要變成窮光蛋並不容易，除非愛挑剔的他們把老闆惹毛後被炒魷魚，否則這種情況根本不會發生。

若處女身上真的一毛錢都沒有，他們會選擇走路或騎腳踏車去上班、自己料理三餐，或從事一些以勞力換錢財的工作，就連撿破爛、到別人家裡做資源回收等事情他們都願意去做的事，只為了能在最短的時間內脫離窮光蛋的窘境。

【天秤座】

天秤重視外表又天生喜好交際，只要有人約，他們幾乎都會出席，因此稍有不慎，他們可能就會因為買了名牌商品，或參與太多的社交活動而敗光家產。

在沒錢的情況下，天秤還是會重視營養，只吃高纖餅乾和優酪乳過日子，同時安慰自己減重目標馬上就能達成，再不然就是賴在親朋好友家裡當一陣子米蟲或免費的食客，同樣也能輕輕松松省錢過日子。

【天蠍座】

超會賺錢且小心謹慎的天蠍，在兩種情況下很可能會變成窮光蛋，第一是投資失利，導致血本無歸，第二是選錯了男女朋友，導致口袋空空如也。

有骨氣的天蠍即便窮也不會讓別人知道，而且他們還很聰明，知道怎麼善用周邊人的錢來周轉，利用他人的資金來賺錢，除此之外，他們也可能變賣手邊的二手物品來換現金。

【射手座】

射手變成窮鬼的機率可不小，因為他們天生喜歡冒險，做事更不考慮未來，常常豪賭一把，結果被莊家通殺，最後房子、車子全都輸光。

不過射手臉皮夠厚，如果沒錢了就會趁吃飯時間跑到朋友家鬼混，甚至就直接住下來，只要朋友不趕人，他們就打算賴一輩子。

【摩羯座】

摩羯天生就很摳門，甚至還會被別人誤以為是窮光蛋，但實際上他們的窮都是裝出來的，反正他們有錢也不會花，不如逆來順受，就佯裝成窮光蛋的樣子吧。

摩羯的摳門行徑，包括能自己煮飯就不吃路邊攤、能吃路邊攤就絕不進餐廳，親朋好友生日不送花送禮物，反而約大家一起去餐廳吃飯慶祝，這樣就能花小錢吃大餐。

【水瓶座】

水瓶天生理財概念薄弱，不僅對賺錢沒興趣，對金錢管理的態度更是鬆散，從不紀錄收入支出，因此到了月底就成為月光族的幾率實在不小。

不過水瓶的臉皮很薄，吃別人的那一套他們實在做不來，最多就是跟朋友借個一兩百元，買包米回家吃一個月稀飯，不過聰明的他們很懂得把無形的資產變成有價的金錢，若動一些腦筋出賣創意，很快就能脫離窮鬼的行列。

【雙魚座】

雙魚浪漫又不切實際的性格，正是讓自己變成窮光蛋的罪魁禍首，明明手邊只剩下一塊錢，他還是會把錢捐出去，讓人看了膽戰心驚。

雙魚沒錢的時候會怨天怨地，找身邊的朋友抱怨世界對他不公平，讓大家不得不發動愛心捐款，讓他至少每天還有飯可吃，雖然他的真正意圖只是要發泄情緒而已，沒想到竟意外得到收獲。