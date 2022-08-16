氣象局發布7縣市豪雨、大雨特報。（氣象局）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（16）日17時55分發布7縣市豪雨、大雨特報，台南市(仁德區)有局部大雨或豪雨發生的機率，南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨範圍：台南市

大雨範圍：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島

氣象局表示，今天天氣各地大多仍為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區及近山區平地會有局部短暫雷陣雨，由於環境較為不穩定，部分地區下雨的時間會比較晚，而在中南部則容易有局部大雨，尤其嘉義以南的降雨會最為全面且廣泛，午後請留意天氣變化，提防短延時強降雨等較為劇烈的天氣現象，至於東南部及恆春半島由於南方水氣隨著東南風移入的關係，整天不定時有局部降雨。

今天各地高溫約32至35度，其中東半部仍容易出現局部36度以上高溫，尤其台東縣及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率。