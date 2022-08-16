由於國內煉鋼廠降緩產能，生產爐石粉原料減少，台灣區預拌混凝土公會指出，以國內爐石粉的產量及庫存量估算，到第四季，國內預拌混凝土廠每月還缺5、6萬噸的爐石粉，希望相關單位能加速增加進口量或增加國內產量，以免造成預拌混凝土供給不足、價格上漲。

預拌混凝土原料包括水泥、灰飛、爐石粉、砂石等，其中爐石粉約占7-10%。

公會指出，目前預拌混凝土場所使用的爐石粉，主要來源從中鋼集團中聯資源生產、進口及預拌混凝土廠自行進口。由於國內煉鋼廠近半年來減少產能，直接就影響到中聯資源爐石粉的生產原料。

另外，先前工程會為穩定物價，讓國內主要生產爐石的中聯資凍漲價格。但是在俄烏戰爭後，全球原物料價格飆漲，公會指出，中聯資源除自己生產不足，且因進口價格上漲而減少進口量，所以就造成國內爐石粉的不足。

預拌混凝土公會理事長劉福財指出，預拌混凝土廠在爐石粉缺貨下，勢必要增加水泥的數量，或使用強度較高的水泥。而這二項都會增加預拌混凝土的成本。

劉福財呼籲政府，請國內爐石粉主要供應廠中聯資源增加生產量或進口量，以補足現在爐石粉的缺足。若預拌混凝土廠場在供應量不足下，必需使用更多及強度更高的水泥時，站在「將本求利」下，預拌混凝土廠勢必要轉嫁、調漲預拌混凝土價格。