台南市政府推動在新營區長勝營區興建社會住宅，規畫合計約130戶，並以1至2房為主力，希望減輕年輕租屋族的經濟壓力。當地不動產經紀業者指出，長勝營區近來房市大好，年輕人想在這購屋大不易，加上新營本身租屋選擇較少，若能在這個區塊興建社宅，有利更多青年在地扎根，並帶動消費人潮，「相信是地方一大福音！」

市府規畫在長勝營區的行政文教區興建社會住宅，該行政文教區總面積1.5公頃，社宅基地占其中的0.2公頃，現為一片綠油油的荒地；市府都發局表示，剛出社會的青年朋友、新婚的小家庭在財務上可能較為拮据，因此推動興建社宅，希望幫助降低這些年輕族群和家庭的租屋成本，長勝營區的社宅建案目前在籌備中，預估可提供130戶。

市府都發局提到，此案前陣子在地方出現反對聲浪，經了解，主要是民眾對早期的評價國宅存有刻板印象，認為社宅也是如此，但社宅的工程都非常嚴謹，且完工後「只租不賣」，讓住宅資源循環利用；此外，社宅內部還會設置托育中心，可供附近居民利用，之後進到設計規畫階段時，也會視地方需求興建公共設施。

市府去年標售新營長勝營區市地重劃區的1筆土地，因為其位處新營鬧區、交通便利且生活機能又好，有建商看準投資，以每坪約40萬元標得，創新營地價新高，也帶動周邊房市行情。

不動產經紀業者趙國欽表示，以後想居住在長勝營區一帶，可能得多掏荷包，若有機會以超級實惠的價格，租到設備佳的新屋，可能會吸引不少年輕人來新營定居創業或就業。