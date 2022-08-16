德國最大經濟研究機構之一的經濟研究所（Institute for Economic Research，Ifo)，上週發佈研究報告指出，如果西方國家與中國發生脫鉤的情況，中國的GDP降幅會高達2.27%，歐盟其他國家為0.49%，美國為0.48%。脫鉤後中國的經濟損失將遠高於西方國家，這個數據表明，與德國和歐盟相比，中國經濟似乎更依賴於當前的國際貿易鏈。

《美國之音》引述這份名為《地緣政治挑戰及其對德國經濟模式的影響》的研究報告指出，如果與中國發生貿易戰，德國損失最大的將是汽車製造業(-8.47%；83.06億美元)，運輸設備製造業(-5.14%；15.29億美元)，以及機械設備製造業(-4.34%；52.01億美元)。僅有一些較小的產業，如紡織業可能會從中受益。

該研究報告的合著者之一、Ifo的經濟政策主任弗洛里安．多恩(Florian Dorn)認為，德國是出口國，若要調整商業模式，供應鏈的外包並不是一個有助於經濟發展的解決方案，比較好方式是與志同道合國建立戰略夥伴關係和自由貿易協定。

多恩在接受《美國之音》專訪時表示，德國工業對中國的依賴程度很高，中國是德國製造業最重要的貿易夥伴。德國大約有半數公司跟中國有貿易關係，或是需要依靠從中國進口的商品。所以，德國的供應鏈依託於與中國的關係，這其中包括一些關鍵性的依賴，尤其是一些稀缺物資，例如電池。與中國有密切貿易關係的包括汽車製造業、運輸業、運輸設備製造業以及機械設備製造業，還有製藥業或化學工業也依賴於來自中國出口的重要原材料。因此，如果中德間發生貿易問題，德國這些產業將會變得非常艱難。

研究報告中認為，如果西方國家與中國的脫鉤，中國將成為最大的輸家。中國的GDP將下降2.27%，歐盟其他國家為0.49%，美國為0.48%。這表明，與德國和歐盟相比，中國經濟似乎更依賴於當前的國際貿易鏈。報告中指的西方國家包括歐盟27國、英國、美國、加拿大、日本和澳大利亞，而脫鉤的方式也包括單邊脫鉤和雙邊脫鉤2種可能性。如果是西方國家對中國的單方面脫鉤，中國的GDP損失會小得多，僅下降1.4%。

多恩表示，在新冠疫情發生的時候，德國因為供應鏈非常依賴於中國的出口而蒙受很大損失。在「政治的不安全性」也會產生問題，例如中國和臺灣之間的局勢發展，如果衝突開始加劇，美國會要求歐洲在美中之間選邊站隊，這就會受到供應鏈中斷的影響，這種現象在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭上已經出現。歐洲主要國家的政治家們應該努力不增加與中國的直接成本，這不是正確的策略，完美的策略應該是減少對中國的依賴。