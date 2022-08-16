別為了黨出賣護國神山！美國推動晶片法案看似對台積電有幫助，其實真正目的在扶植Intel超越台積電；台北市議員徐巧芯今(16日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，她聽過綠委說「我們要對美國忠誠」，其實真正意思是把民進黨利益放在國家利益前面，否則就會像前總統陳水扁當年被美國抖出弊案，總統蔡英文的論文爭議也會無所遁形；民進黨無法學南韓該角力時就角力，一味服從恐將背離台積電甚至人民愈來愈遠。

徐巧芯表示，「以前護國神山能建立起來，是國民黨執政的時候，早期像孫運璿這些官僚，不只是培育台灣的人才，看到未來的產業發展趨勢，甚至還去美國找更好的人才，幫台灣人找生路、找出路，奠定下來護國神山的基礎，到現在我們都還在吃老本。」

「可是民進黨政府執政，它的邏輯是不一樣的，它的邏輯是把台積電當成民進黨跟美國合作談判的籌碼。」徐巧芯指出，「所以導致有些時候，你說台積電去美國設廠，它的人力成本，跟在台灣或去大陸比起來，是不是落差很多呢？我們常講十萬青年十萬肝，台灣人工作的壓力跟美國比起來，真的是差很多，所以同樣的東西在台灣做跟在美國做，在美國的成本一定是高出很多的。」

徐巧芯說，「可是現在大家看到美國的國力，坦白講是在衰弱當中的，它們的半導體產業發展也並不是這麼地順，包括不斷地扶持Intel，可是Intel還是走在台積電跟三星之後，所以它們這個晶片法案，看起來好像是對台積電有幫助的，乍看之下，可是實際上它們要扶植的就是Intel的產業，所以南韓它們常常為了這個晶片法案，要爭取美國支持，但也要跟美國談判跟角力，南韓該角力的時候就角力，所以為什麼裴洛西到南韓，總統是沒有見，只簡短通個電話而已。」

「可是你看台灣的做法，台灣幾乎就是雙手捧上送給別人！」徐巧芯強調，「怎麼會這樣子呢？美國叫你台積電幹嘛，你就幹嘛，對於中華民國的利益到底是有幫助或沒幫助？似乎看起來是放在第二位。所以我上次跟一個民進黨立法委員同台，他就說『我們是要對美國忠誠』，我心裡就想說『我們為什麼不是對中華民國忠誠？』我理解，他們為什麼要對美國忠誠？不是我們的政府、我們的國家，是民進黨政治人物個人。」

徐巧芯指出，「當時陳水扁對美國政府不忠誠的時候，他被抖出一大堆這些弊案嘛，資料全部都出來了，維基解密都有寫，美國是怎麼操作跟報仇，報『老鼠仔怨』在陳水扁身上。那如果今天蔡英文不聽美國的，那是不是論文就跑出來了？封存三十年的論文就會跑出來了，我們就不去討論什麼林智堅、陳明通，可能今天我們就要討論蔡英文的論文了，所以民進黨的政治人物可能有聽從美國、服從美國的必要性。」

「可是那不等於中華民國的利益啊！」徐巧芯表示，「所以民進黨的利益跟中華民國的利益，是不一樣的。所以我們做為一個政治人物，或你今天做一個政府的代表，你應該要優先守護中華民國的利益，而不是你民進黨自己的利益，當民進黨這樣做的時候，就代表它背離人民、背離台積電、背離護國神山愈來愈遠了。」