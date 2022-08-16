俄羅斯反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，他嘗試於獄中組成工會，隨後被關進一個懲罰牢房內單獨監禁。

法新社報導，納瓦尼因為挪用公款罪名被判入獄9年，在俄國城鎮伏拉迪米爾（Vladimir）附近一處管理嚴格的流放地服刑。納瓦尼及他的盟友表示，他的罪行遭到捏造，是出於政治動機。

納瓦尼在社群媒體上稱他「受到單獨監禁」，並稱他被正式關進單獨牢房，因為他違反著裝規定，解開囚衣最上面那顆鈕扣。

貼文說，獄方管理人員把他叫去，說根據監視畫面，納瓦尼在工作時，時常把鈕扣解開，「這無疑顯示我是一個無可救藥的惡棍。因此，他們決定把我關進懲戒單獨牢房」。

他表示將被單獨囚禁3天，但監獄當局警告他，除非「我反省自身態度」，否則單獨牢房將「成為我的永久住所」。

美聯社報導，這則貼文今天出現在納瓦尼的社群媒體帳號，無法立即得知他如何把消息傳出監獄外。他的帳號時常會發布貼文，更新他的獄中生活。

納瓦尼在流放地的勞動工作是縫紉，他上週宣布組成一人工會。根據他今天發布的貼文，工會活動是獄方將他單獨監禁的真正理由。

他表示：「克里姆林宮希望看到古拉格（Gulag，勞改營）當中都是無聲的奴隸。而我在這裡沒有乞求原諒，而是團結了一些人，要求他們必須守法。」

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在國內最知名的批評者，他在2020年出訪西伯利亞時，遭人以蘇聯時期的神經毒劑攻擊，轉往德國接受治療，去年返國時被捕入獄。