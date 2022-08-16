民眾黨桃園市長參選人賴香伶今質疑，桃園市長鄭文燦的市政建設雖動工剪綵多，但完成期限與品質不如預期，光鮮亮麗的市政下，還有許多大家不曉得的事，房價也讓年輕族群壓力大。對此，桃市府新聞處長詹賀舜表示，桃園注重工程品質且屢次獲獎，住宅平均價格也遠低於雙北，呼籲賴別為選舉扭曲事實。

詹賀舜指出，桃園升格後大小建設齊發，8年來的公共工程讓市民都很有感，也獲得金質獎、金安獎、國家卓越建設獎和各種國際建築競賽大獎，皆是六都首選，顯示工程品質獲桃園市民與國內外專業團體肯定。

針對房價議題，詹賀舜說明，桃園住宅平均價格遠低於台北與新北，依內政部日前公布最新房價負擔能力指標，桃市房貸負擔率為31.50％、房價所得比約7.87倍，兩者都是六都最低，顯示桃園在北北基桃生活圈仍是非常好的選項。

詹賀舜也提到，桃園升格後的首度就業保險投保薪資從27000元起，成長至今年31500元，7年來成長15％以上，逐漸克服所得停滯問題，且可支配所得都在六都前段班，雖房價隨城市發展略上升，市府也推動產業投資、就業與各經建計畫，讓市民負擔得起房價。

社會住宅方面，詹賀舜說，市府以低於市場租金租給符合資格的對象，並透過建案回饋，將社宅與公益設施結合，是市府早就在做的事。市府結合中央興辦社宅總戶數，上修到15000戶，今年預計完工3995戶，其餘會在近年陸續完工。

詹賀舜強調，尊重賴香伶的政見，有些政見市府已在執行，可見賴還不熟桃園，不熟悉也不能為了選舉扭曲事實，盼選舉回歸市政與事實。