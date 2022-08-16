財政部國際財政司12日指出，我國今年將交換台版CRS約14.5萬筆英、日、澳個人與企業在台帳戶資訊給其母國，其交換帳戶筆數年增一成。

我國CRS共同申報準則自2019年上路、2020年首次交換37,697筆CRS帳戶資訊給日本與澳洲，2021年交換130,487筆資訊給英、日、澳，今年則擴大至145,186筆，較去年增加約一成，主要為今年我國與交換國經貿往來更為密切。

依台版CRS「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，金融機構在2019年完成審查個人高資產（100萬美元以上）、企業實體帳戶（25萬美元以上），2020年則完成個人所有帳戶審查。我國金融機構每年6月申報CRS資訊給財政部，而財政部會在每年9月交換CRS資訊給簽署國。

根據財政部統計，目前日籍人士在台帳戶總共為104,262筆，其中個人帳戶數占34％、企業實體帳戶數約66％，合計帳戶餘額為新台幣1兆7,945億元，每月流量約新台幣741億元。

另澳籍人士在台帳戶總共22,290筆，其中個人帳戶數占87％、企業實體帳戶數約13％，合計帳戶餘額為新台幣2,045億元，每月流量約新台幣402億元。

至於英國籍人士在台帳戶為18,634筆，個人帳戶數占44％、企業實體帳戶數約56％，合計帳戶餘額為新台幣973億元，每月流量約新台幣39億元。